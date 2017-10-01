22 أكتوبر.. الحكم في دعوى وقف برنامج رامز بيلعب بالنار

كتب- محمود الشوربجي:

قررت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، اليوم الأحد، حجز الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، والتي تطالب بإصدار قرار بوقف برنامج رامز بيلعب بالنار، على قناة mbc مصر، للحكم بجلسة 22 أكتوبر الجاري.

اختصمت الدعوى رقم 57802 لسنة 70 ق كل من رامز جلال مقدم البرنامج، والممثل القانوني لمركز تليفزيون الشرق الأوسط، ام بي سي مصر، والممثل القانوني للشركة المصرية للأقمار الصناعية نايل سات، الممثل القانوني للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والممثل القانوني للمنطقة الحرة الإعلامية