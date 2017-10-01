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منى تطلب الخلع من زوجها: "رفض يشتري لابنه فول"

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مصراوي Masrawy

منى تطلب الخلع من زوجها: "رفض يشتري لابنه فول"

01:31 م الأحد 01 أكتوبر 2017

كتبت - فاطمة عادل:

بعد زواج استمر 7 سنوات، وقفت منى أمام محكمة الأسرة بزنانيري لتطالب بخلع زوجها خالد، قائلة: "عايشة مع واحد ميعرفش ربنا بيسبني أنا وابني من غير أكل، وأنا ما عنديش غير ابني دا كل حياتي".

منى، ربة المنزل، التي لم تتجاوز العقد الثالث من عمرها، قالت لـ "مصراوي"، من داخل المحكمة: "زوجي أبخل راجل في الدنيا"، وتحملت الكثير من الأزمات، من أجل مستقبل ابني الوحيد، الذي لم يتجاوز عمره 6 سنوات، حتى طفح الكيل، وتابعت باكية: "اللى يشوف الولد يقول عنده 4 سنين، بسبب نحافة جسمه".

"مصروف البيت 10 جنيهات، رغم ذلك استمر زواجنا، من أجل الطفل، لكن خالد لم يرحم ابنه من بخله، مش كفاية أنا"، قالتها منى، صاحبة دعوى الخلع رقم 142 لسنة 2017.

ومن المواقف التي تحكيها عن بخل زوجها الذي يعمل في شركة خاصة، عندما طلب الطفل من أبيه مبلغًا من المال لشراء فول من المطعم، فكان رده: "يا منى دمسي الفول في البيت"، ونفذت الأم طلب زوجها في 4 ساعات بحزن على ابنها الذي ظل جائعا حتى انتهت من تدميس الفول. وبعدها أسرعت لمنزل أهلها، وشرحت لوالدها وضعها، وعندما تدخل لحل الأزمة قال له خالد: "اصرف عليهم أنت".

"ما عنديش غير ابني دا كل حياتي"، بصوت حزين قالتها الأم التي لم تتردد في رفع دعوى الخلع التي لا تزال منظورة أمام المحكمة.

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مصراوي Masrawy

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