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الداخلية: إحباط تهريب 2,5 مليون قطعة ألعاب نارية

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مصراوي Masrawy

الداخلية: إحباط تهريب 2,5 مليون قطعة ألعاب نارية

01:31 م الأحد 01 أكتوبر 2017

الداخلية: إحباط تهريب 2,5 مليون قطعة ألعاب نارية

كتب - علاء عمران:

‏‫نجحت مصلحة أمن الموانئ، في إحباط محاولة تهريب 2 مليون ونصف قطعة ألعاب نارية داخل البلاد عبر ميناء دمياط البحري.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها -حصل مصراوي على نسخة منه-" اليوم الأحد، إنه في إطار مواصلة الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها والعمل على ضبط مرتكبيها، فقد أكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة موانئ دمياط قيام إحدى شركات الاستيراد والتصدير- باستيراد حاوية مشمولها عبارة عن (دراجات نارية) قادمة من إحدى الدول الأجنبية لميناء دمياط، وإخفاء كميات كبيرة من الألعاب النارية ممنوعة ومحظور استيرادها ضمن مشول الحاوية.

وأضاف البيان، أنه عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق الجهات المعنية بتشكيل لجنة أمنية جمركية لتفتيش محتواها أسفرت أعمالها عن ضبط ( 2,594,300 ) قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.

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