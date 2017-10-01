"بقالو التموين": بدء صرف سلع فارق نقاط الخبز ومقررات أكتوبر

كتبت- عايدة رضوان:

قال ماجد نادي، المتحدث باسم نقابة بقالي التموين، إن المنافذ بدأت اليوم الأحد، في صرف سلع فارق نقاط الخبز عن شهر سبتمبر ومقررات أكتوبر الجاري، بعد أن طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية الدفعة الأولى من الحصص المقررة من سلعتي الزيت والسكر، على أن يتم استكمال طرح المقررات بشكلٍ تدريجي.

وأكد نادي، في تصريحات لمصراوي، انتظام عملية الصرف، وعدم وقوع أي أعطال بـ"السيستم" الخاص بماكينات صرف السلع التموينية.

يشار إلى أن وزير التموين والتجارة الداخلية، أصدر قرارًا بقصر صرف حصص الخبز المدعم على محل الإقامة فقط، مطالبًا المواطنين من مستحقي دعم الخبز بالتوجه إلى أقرب مكتب تمويني لإتمام إجراءات نقل البطاقة التموينية إلى محل السكن.