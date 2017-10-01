"القومي للاتصالات": مستعدون للحوار حول قرار زيادة كروت الشحن

كتب – محمود رمزى:

قال سيد عزوز ، نائب رئيس المجلس القومي لتنظيم للاتصالات، إنه على استعداد لإجراء حوار مع ممثلى المجتمع المدنى حول قرارات رفع اسعار كروت الشحن.

وأضاف عزوز، فى تصريح لـ" مصراوى"، الأحد، أن حملات المقاطعة ضد شركات المحمول ليس لها داعي أو معنى في ظل الظروف الصعبة التى يمر بها قطاع الاتصالات في الوقت الراهن.

وأكد نائب رئيس المجلس القومي لتنظيم للاتصالات، حرص المجلس القومى لتنظيم الاتصالات على تعزيز التنافسية بين شركات المحمول، والحفاظ على العميل البسيط، من خلال الابقاء على اسعار الكروت البسيطة.

وكشف عزوز، مطالبة شركات المحمول زيادة 50 % لتعويض خسائرها بعد زيادة اسعار البنزين والكهرباء والتشغيل والنقل، بعد قرار تعويم الجنيه، الا ان المجلس القومى لتنظيم الاتصالات رفض هذه المطالب.

ولفت نائب رئيس المجلس القومى لتنظيم الاتصالات، إلى أن الضرائب التي فرضتها الدولة على الاتصالات من المفترض أن يتحملها المواطن، وتحصلها شركات المحمول، وليس العكس، كما يعتقد البعض.