تجديد حبس مدير أملاك الدولة وموظف حي بالسويس بتهمة الرشوة

السويس حسام الدين أحمد:

قررت نيابة السويس بإشراف المستشار عماد الدهشان المحامي العام لنيابات السويس، تجديد حبس مدير إدارة الملاك الدولة بحي الجناين وموظف بالإدارة 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة تلقي رشوة مالية.

وكانت نيابة السويس باشرت التحقيق مع المتهمين الثلاثاء الماضي واستمرت التحقيقات أكثر من 8 ساعات أنكر خلالها المتهمين واقعة تلقي الرشوة، وذلك بعد أن ألقى أعضاء الرقابة الإدارية القبض عليهما متلبسين.

وقدم أعضاء الرقابة الإدارية الذين تولوا التحقيق في القضية المستندات التي تثبت تلاعب المتهمين في إصدار تصاريح المشروعات، وتعمد "ن. ع" مدير إدارة أملاك الدولة بحي الجناين، و"م. س" موظف بالإدارة تعطيل الإجراءات، وطلب مبلغ مالي لتسييرها.

كما قدم أعضاء الرقابة تسجيلات صوتية خلال اتفاقهم مع المستثمر، على دفع 50 ألف جنيه رشوة مقابل إصدار تصريح لإقامة المشروع، فضلا عن تسجيلات مصوره لواقعة تلقي الرشوة المالية.