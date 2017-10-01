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تحرير 15 محضر إزالة إشغالات طرق في الأقصر

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مصراوي Masrawy

تحرير 15 محضر إزالة إشغالات طرق في الأقصر

01:42 م الأحد 01 أكتوبر 2017

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الأقصر - محمد محروس:

شنت سلطات مدينة الأقصر برئاسة العميد أيمن الشريف، اليوم الأحد، حملة إزالة تعديات بشوارع المدينة المنورة والخليج وموقف أرمنت، بالتنسيق مع شرطة المرافق.

وأسفرت الحملة عن تحرير 15 محضر إشغالات طريق، وتعدى على حرم الطريق العام، إلى جانب إزالة العديد من تعديات الباعة الجائلين على امتداد الشوارع المذكورة لتحقيق السيولة المرورية.

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