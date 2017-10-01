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«بيريز» يكشف عن السر وراء تفوق ريال مدريد على جميع الأندية

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«بيريز» يكشف عن السر وراء تفوق ريال مدريد على جميع الأندية «بيريز» يكشف عن السر وراء تفوق ريال مدريد على جميع الأندية

التحرير

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أجرى رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، مؤتمرًا صحفيًا تحدث من خلاله عن السر وراء كون ريال مدريد النادي الأفضل في العالم في الوقت الحالي، وذلك حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وأشار بيريز في المؤتمر إلى أن الريال تمكن من الفوز بآخر 11 نهائي خاضوه الفريق في جميع المسابقات، كما حظي الميرنجي بأفضل موسم له على الإطلاق الموسم الماضي بعد أن أصبح الملكي أول فريق يتمكن من الدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا، في العصر الحديث الأمر الذي مكنه من تصدر تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لأفضل الأندية في القارة العجوز.

وأضاف «بيريز» أن على جماهير ريال مدريد الافتخار باللاعبين المتواجدين في الفريق، من خلال تواجد أفضل لاعب في العالم كريستيانو رونالدو إلى جانب القائد الأسطوري للنادي على حد وصفه سيرجيو راموس.

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وأوضح بيريز أن هناك 8 لاعبين من ريال مدريد يتواجدون في التشكيل الأفضل في أوروبا و5 في التشكيل الأفضل في العالم هذا العام.

وأكد بيريز على أن مبيعات قمصان ريال مدريد هي الأكثر في العالم، إضافة إلى كون الريال نادي مستقل لا يبتع أي شركة أو كيان أو مؤسسة، حيث ينتمي الريال لشركاءه البالغ عددهم 92,000 ألفًا.

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التحرير

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