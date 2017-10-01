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زيدان يستهدف فوزه الـ50 مع ريال مدريد في غياب بيل

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زيدان يستهدف فوزه الـ50 مع ريال مدريد في غياب بيل زيدان يستهدف فوزه الـ50 مع ريال مدريد في غياب بيل

التحرير

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يبحث المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، عن تحقيق الفوز رقم 50 له على رأس القيادة الفنية لريال مدريد في الدوري الإسباني، وذلك في غضون أقل من عامين.

ويستقبل ريال مدريد اليوم نظيره إسبانيول في تمام الساعة 8:45 على ملعب سانتياجو بيرنابيو ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

واستهل زيدان انتصاراته في الدوري الإسباني مع ريال مدريد بالتغلب على ديبورتيفو لاكورونيا بخماسية نظيفة يوم 9 يناير من عام 2016.

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وخاض زيدان مع ريال مدريد 65 مباراة في الدوري الإسباني حقق خلالها الفوز في 49 مباراة، وسيكون  الفرنسي أسرع مدرب يحقق 50 في الدوري الإسباني إن حقق الفوز في مباراة اليوم.

ويصطدم زيدان من أجل تحقيق هذا الإنجاز بعقبتين، الأولى أن ريال مدريد لم يحقق أي فوز على ملعبه في الدوري الإسباني هذا الموسم في 3 مباريات خاضها حتى الآن، إلى جانب خروج جاريث بيل من قائمة الفريق في مباراة اليوم بسبب الإصابة.

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التحرير

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