برشلونة يطلب تأجيل مباراة لاس بالماس بسبب استفتاء كتالونيا

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أرسل نادي برشلونة، طلبًا رسميًا لرابطة الدوري الإسباني لتأجيل لقاء اليوم أمام لاس بالماس والذي من المفترض إقامته في تمام الساعة 4:15 بسبب استفتاء كتالونيا الخاص بالانفصال عن برشلونة والذي يقام اليوم أيضًا.

وتتواجد العديد من الاشتباكات بين الكتالونيين وبين الشرطة الإسبانية بسبب الاستفتاء الأمر الذي يهدد إقامة مباراة اليوم في الدوري الإسباني بشكل أمن.

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وأجرى رئيس برشلونة جوسب ماريا بارتوميو اجتماعًا طارئًا منذ قليل وتوصل خلاله إلى إرسال ذلك الطلب الرسمي إلى رابطة الدوري الإسباني.

يذكر أن الحكومة الإسبانية لا تعترف بشرعية الاستفتاء، وتحاول الشرطة الإسبانية اليوم منع مواطني مقاطعة كتالونيا من الإدلاء بأصواتهم في ذلك الاستفتاء.