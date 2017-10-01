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برشلونة يقترب من تحقيق رقم قياسي جديد

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برشلونة يقترب من تحقيق رقم قياسي جديد برشلونة يقترب من تحقيق رقم قياسي جديد

التحرير

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اشتهر برشلونة وبخاصة في السنوات الأخيرة بالقوة الهجومية الضاربة وسيطرته الكاملة على المباريات، وحرمان الخصم من فرصة التسجيل في مرماه.

ويبتعد برشلونة بمباراة واحدة فقط عن الوصول إلى المباراة رقم 1,000 في الدوري الإسباني دون أن تهتز شباك العملاق الكتالوني بأي أهداف.

وبدوره يبتعد ريال مدريد كثيرًا عن رقم برشلونة، حيث حافظ الفريق الملكي على نظافة شباكه في الدوري الإسباني في 929 مباراة.

وبالنظر إلى أرقام برشلونة، نجد أن الفريق الكتالوني نجح في الحفاظ على نظافة شباكه في 36% من المباريات التي خاضها طوال تاريخه في الدوري الإسباني.

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وتمكن حارس برشلونة السابق فيكتور فالديز من المحافظة على نظافة شباكه في 172 مباراة كأكثر من حافظ على نظافة شباكه في تاريخ حراس برشلونة.

ويأتي في المركز الثاني الحارس الأسطوري للبرسا أندوني زوبيزاريتا الذي حافظ على نظافة شباكه في 124 مباراة، بينما حافظ الحارس الحالي لبرشلونة تير شتيجن على نظافة شباكه في 19 مباراة فقط.

وبالنظر إلى المدربين، نجد أن يوهان كوريف هو أكثر من قاد برشلونة للحفاظ على نظافة شباكه في الدوري في 118 مباراة، إلا أن ذلك ليس أفضل أرقام المدربين بالنظر إلى أن المدرب الهولندي تواجد على رأس القيادة الفنية لبرشلونة لـ8 مواسم.

أما أفضل نسبة للمدربين الذين مروا على تاريخ برشونة فهي بحوذة كل من بيب جوارديولا ولويس إنريكي واللذان بلغ معدل حفاظهما على نظافة شباكهما 18 مباراة في الموسم الواحد.

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التحرير

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