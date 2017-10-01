تكشفها العام المقبل.. «هيونداي» تدعم مزيدا من سياراتها بتقنية «N» الفريدة

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كشفت شركة "هيونداي" الكورية عن عزمها تطوير العديد من إصداراتها بإضافة تقنية "N" الخاصة بالأداء الرياضي خلال الفترة المقبلة، وسط توقعات باحتمالية عرض بعض منها مع بداية العام المقبل.

وحسب موقع "جاميكا جلينر"، فإن الشركة الكورية ستدعم عددا من إصداراتها الشهيرة، والتي من التوقع أن تكون "إلنترا" و"أكسنت" من بينها، لتكون قادرة على المنافسة في الأسواق التي تميل بشكل رئيسي لاستخدام السيارات الرياضية.

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وقالت "هيونداي" إنها قد تكشف عن عدد من الموديلات المدعمة بتلك التقنية المتطورة بحلول العام المقبل، حيث من المتوقع أن تستغل إقامة أحد المحافل الخاصة بالسيارات لعرض موديلاتها على نطاق واسع.