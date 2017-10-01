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تأجيل محاكمة بديع و7 آخرين في قضية مسجد الاستقامة لـ 1 يناير

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مصراوي Masrawy

تأجيل محاكمة بديع و7 آخرين في قضية مسجد الاستقامة لـ 1 يناير

01:24 م الأحد 01 أكتوبر 2017

تأجيل محاكمة بديع و7 آخرين في قضية مسجد الاستقامة لـ 1 يناير

كتب- عمرو علي:

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، تأجيل إعادة محاكمة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان، و7 آخرين بقضية "أحداث مسجد الاستقامة"، لجلسة 1 يناير القادم.

وجاء قرار التأجيل لضم المفردات. 

كانت محكمة جنايات الجيزة، قضت حضوريًا بالسجن المؤبد على بديع ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وعصام العريان، والحسيني عنتر، وعصام رضوان، ومحمد جمعة حسين حسن، وباسم عودة في القضية.

كما قضت المحكمة بالإعدام غيابيًا على المتهمين عاصم عبد الماجد، وعزت صبري، وحسن جوحة، وأنور علي شلتوت، وعزت مصطفى، ومحمد على طلبة.

وألزمت المحكمة جميع المتهمين بدفع 10 آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني لورثة اثنين من قتلى الأحداث وهما هشام الدين محمد وأحمد محمد حسام.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم القتل العمد والشروع في القتل والانضمام إلى جماعة الغرض منها تكدير الأمن والسلم العام والإضرار العمدي بالممتلكات العامة والخاصة ومقاومة السلطات.

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