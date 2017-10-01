ضبط طبيب لتهربه من تسديد 6 ملايين جنيه غرامات مباني في الأميرية

كتب فتحي سليمان وسامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأحد، طبيب هارب من التنفيذ عليه في 14 حكم غرامات مباني.

تلقى اللواء خالد عبد العال، مدير أمن القاهرة، إخطارا بتمكن النقيب إسلام عبد الحي أحمد، مباحث قسم شرطة الأميرية، من ضبط "عصام.م"، 48 سنة، طبيب بيطري، مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل، ومطلوب التنفيذ عليه في 14 حكم غرامات "مباني" بإجمالي غرامات مستحقة بلغت 6 مليون و176 ألف جنيه.

وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، جاري اتخاذ الإجراءات القانونية قبله.