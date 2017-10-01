بالصور.. تكريم مدير منطقة التجنيد بالمنيا لانتهاء فترة خدمته

المنيا- ريمون الراوي:

كرم عصام البديوي، محافظ المنيا، اليوم الأحد، العميد محمود سعد، مدير منطقة تجنيد وتعبئة المنيا، بمناسبة انتهاء فترة خدمته بالمحافظة.

حضر التكريم الدكتور جمال أبوالمجد، رئيس جامعة المنيا، والمستشار هاني عبدالجابر، رئيس نادي قضاة المنيا، والعميد حازم محمد، مدير منطقة تجنيد وتعبئة المنيا، والعقيد أكرم علي المستشار العسكري، وعدد من القيادات الأمنية بالمحافظة.

وأشاد المحافظ، بدور رجال القوات المسلحة في دعم ومساندة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وإسهاماتهم في مختلف محاور التنمية الشاملة وخدمة المواطن، متمنيًا لرجال القوات المسلحة البواسل كل التقدم والازدهار.

وقال العميد حازم محمد، مدير منطقة تجنيد وتعبئة المنيا: "بلادنا تستحق منا جميعًا بذل المزيد من الجهد حتى نوافيها حقها علينا، وأن أفراد القوات المسلحة على استعداد تام للتضحية بأرواحهم من أجل الحفاظ على أمن واستقرار الدولة".