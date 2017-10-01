لـ10 ساعات.. قطع مياه الشرب عن عدد من قرى الغربية غدا
لـ10 ساعات.. قطع مياه الشرب عن عدد من قرى الغربية غدا
01:00 م الأحد 01 أكتوبر 2017
أرشيفية
كتبت- ندى الخولي:
أعلنت شركة مياه الشرب بالغربية، قطع المياه عن مناطق (قرية بلضم، وقرية السرايا، وقرية أبوعينة) ابتداءً من الساعة 9 صباح غد الإثنين، وحتى الساعة 7 مساء نفس اليوم.
وأوضحت الشركة، أن السبب يعود إلى تركيب وحدة بمحطة كفر بلضم بمركز قطور.
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