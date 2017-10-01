لـ10 ساعات.. قطع مياه الشرب عن عدد من قرى الغربية غدا

كتبت- ندى الخولي:

أعلنت شركة مياه الشرب بالغربية، قطع المياه عن مناطق (قرية بلضم، وقرية السرايا، وقرية أبوعينة) ابتداءً من الساعة 9 صباح غد الإثنين، وحتى الساعة 7 مساء نفس اليوم.

وأوضحت الشركة، أن السبب يعود إلى تركيب وحدة بمحطة كفر بلضم بمركز قطور.