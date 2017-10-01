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دكتور كيمياء حيوية يوضح حقيقة سُمية بعض العطور في الأسواق المصرية

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مصراوي Masrawy

دكتور كيمياء حيوية يوضح حقيقة سُمية بعض العطور في الأسواق المصرية

01:05 م الأحد 01 أكتوبر 2017

دكتور كيمياء حيوية يوضح حقيقة سُمية بعض العطور في الأسواق المصرية

دكتور كيمياء حيوية يوضح حقيقة سُمية بعض العطور في

كتب - هشام عواض:

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، تحذيرات بوجود عطر سام اسمه "ريلاكس" في الأسواق المصرية، لكن نفت وزارة الصحة من جانبها وجود هذا العطر، بعد إجراء مباحث بالتعاون مع إدارة التفتيش الصيدلي حملات للبحث عن العطر، والتي لم تسفر عن ضبط أي عبوة حتى الآن.

وأوضح الدكتور محمد سعد عبد اللطيف، أستاذ الكيمياء الحيوية بجامعة القاهرة، حقيقة سُمية بعض المواد ومنها ما أشيع عن العطر "ريلاكس".

قال "عبد اللطيف"، إن شركات العطور بصفة عامة تختلف عن بعضها بوضع مواد معينة في تركيبات العطور، سواء مواد هرمونية أو كيميائية، وذلك لجذب الناس للعطور وإدمانهم لها ومن ثم شرائها وتحقيق عوائد مادية عالية للشركات.

وأضاف "عبد اللطيف"، أن إضافة المواد الهرمونية والكيميائية هو أمر طبيعي ومصرح به من منظمة الصحة العالمية، لكن يشترط بنسب معينة، لكن تكمن المشكلة الأكبر في الاستخدام المفرط للمرأة المصرية للعطور.

والمبالغة في استخدام العطور تعمل على إحداث ضرر للجسم، وزيادة المواد الكيميائية به، ويؤدي الأمر لحدوث حالات تسمم ومشاكل صحية خطيرة.

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