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الصحة تكشف لمصراوي: كيف واجهت حمى الضنك وبعوضة "الايدس ايجبتاي"؟

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مصراوي Masrawy

الصحة تكشف لمصراوي: كيف واجهت حمى الضنك وبعوضة "الايدس ايجبتاي"؟

12:57 م الأحد 01 أكتوبر 2017

حمى الضنك

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن فريق من الطب الوقائي برئاسة الدكتور عمرو قنديل رئيس القطاع سافر إلى محافظة البحر الأحمر خلال الأيام الماضية؛ لتطبيق الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة "حمى الضنك".

وأوضح مجاهد، فى تصريحات لمصراوي الأحد، أنه تم خروج جميع الحالات التي أصيبت بأعراض تلك الحمى التي تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة وآلام تشبه أعراض الأنفلونزا، وتلقوا العلاج اللازم لهذه الأعراض من محاليل ومخفضات للحرارة، نافيا ما تردد عن وفاة بعض المصابين.

وأشار متحدث الصحة إلى أن سبب هذه الحمى انتشار بعوض يسمى "الايدس ايجبتاي" في تلك المنطقة، حيث تعيش على المياه نتيجة لعدم التزام الأهالي بتغطية الخزانات، فضلا عن عدم تخزين المياه بشكل آمن، ونتج عن ذلك تكاثر أعداد البعوض في هذه المياه، موضحا أن الوزارة تابعت مع محافظة البحر الأحمر لتغطية الخزانات بشكل عاجل.

وأكد مجاهد، أن الفريق الوقائي الذي تم تشكيله من 35 طبيبا تمكن من القضاء على هذا البعوض بنسبة 75%، مناشدًا المواطنين بتخزين المياه بشكل جيد وتغطية الخزانات.

وقال مصدر مطلع من إدارة الطب الوقائي، إنه تم السيطرة على التفشي الوبائي، موضحًا أن حمى الضنك مرض فيروسي تتمثل أعراضه في ارتفاع درجة الحرارة وألم في العضلات والمعدة والمفاصل ومحجر العين وصداع، وتستمر هذه الأعراض من يومين إلى 5 أيام.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة، أن "هذه الحمى ليست لها تطعيم أو علاج نوعي يحصل عليه المريض، وتنتقل عن طريق نوع معين من البعوض يعيش داخل المنازل وليس خارجها وهو ينقل المرض بين أفراد الأسرة، وليس لها أي مضاعفات أو خطورة".

وطالب المصدر- الذي فضل عدم ذكر اسمه- المواطنين بمكافحة البعوض عن طريق عدم ترك المياه والأطعمة مكشوفة وغسل الأواني ورش البيت، وتجنب لدغ البعوض خصوصا في الصباح الباكر وقبل الغروب.

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مصراوي Masrawy

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