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إصابة 6 في حادثين منفصلين بالسويس

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مصراوي Masrawy

إصابة 6 في حادثين منفصلين بالسويس

12:56 م الأحد 01 أكتوبر 2017

إصابة 6 في حادثين منفصلين بالسويس

انقلاب سيارة

السويس - حسام الدين أحمد:

استقبل مستشفى السويس العام 6 مصابين في حادثي انقلاب سيارتي ميكروباص، وأخرى ملاكي بطريقي "السويس – القاهرة"، و"السويس - الإسماعيلية".

كان اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس، تلقى إخطارًا من قوات تأمين الطرق، يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص، وتبين انقلاب السيارة نتيجة للسرعة الزائدة وانحراف عجلة القيادة في يد السائق.

وأسفر الحادث الأول عن إصابة 4 اشخاص، نقلتهم إسعاف السويس للمستشفى، بينما وقع الحادث الثاني بانقلاب سيارة ملاكي بطريق "السويس - الإسماعيلية" قبل كمين "جنيفة" بمسافة 3 كيلو، نتيجة لانفجار الإطار الأمامي، وأسفر ذلك عن إصابة 2 آخرين.

وقال مصدر طبي بمستشفى السويس العام، إن المصابين الستة حالتهم جيدة ويعانون من كسور وكدمات وجروح سطحية.

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