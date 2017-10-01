تأجيل إشكال اتحاد الكرة على حكم إعادة مباراة "الزمالك والمقاصة" لـ3 ديسمبر

كتب- محمود الشوربجي:

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، الأحد، تأجيل نظر إشكال اتحاد الكرة على حكم إعادة مباراة كرة القدم بين فريقي الزمالك والمقاصة في الدوري العام، لجلسة 3 ديسمبر المقبل.

اختصم الإشكال المقام من وزير الشباب والرياضة، وحمل رقم 45385 لسنة 71 قضائية، رئيس نادي الزمالك بصفته، وطالب بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بإعادة مباراة الزمالك والمقاصة في الدوري العام.

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في 20 يونيو الماضي قضت بقبول الدعوى رقم ٤٦٤٥١ لسنة ٧١ ق، المقامة من مرتضى منصور رئيس نادى للزمالك، ووقف قرار اتحاد كرة القدم المصري بالامتناع عن إعادة مباراة الزمالك ومصر المقاصة مع تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.