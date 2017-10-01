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المعاينة الأولية: نزيل أشعل النار في دار لعلاج الإدمان بأكتوبر

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مصراوي Masrawy

المعاينة الأولية: نزيل أشعل النار في دار لعلاج الإدمان بأكتوبر

12:52 م الأحد 01 أكتوبر 2017

المعاينة الأولية: نزيل أشعل النار في دار لعلاج الإدمان بأكتوبر

أشعل النار في دار

كتب - محمد شعبان:

كشفت المعاينة الأولية لحريق مركز لعلاج الإدمان في الحي المتميز بمدينة 6 أكتوبر، اليوم الأحد، عن وجود شبهة جنائية.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة برئاسة اللواء هاني سعيد والعميد إبراهيم حافظ من إخماد الحريق، ومنع خطر امتداد النيران للعقارات المجاورة، وأسفر عن مصرع شخص، وإصابة 4 آخرين.

وتبين أن أحد نزلاء المركز أضرم النيران فيه ليتمكن من الهرب، علاوة على وجود خلافات بينه وأحد المشرفين على الدار.

ويواصل رجال المعمل الجنائي فحص موقع الحريق؛ للوقوف على ملابسات الحريق كافة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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