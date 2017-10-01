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تقديرات: كوريا الشمالية تمتلك موارد معدنية بقيمة 2.79 تريليون دولار

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مصراوي Masrawy

تقديرات: تمتلك موارد معدنية بقيمة 2.79 تريليون دولار

12:54 م الأحد 01 أكتوبر 2017

تقديرات: كوريا الشمالية تمتلك موارد معدنية بقيمة 2.79 تريليون دولار

سول- (د ب أ):

أشارت تقديرات إلى أن كوريا الشمالية تمتلك موارد معدنية محتملة تصل قيمتها إلى نحو 3200 تريليون وون (2.79 تريليون دولار)، تهيمن شركات صينية على تطويرها، بينما تظل مغلقة أمام كوريا الجنوبية بسبب العقوبات.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية عن تقرير لشركة الموارد الكورية، المملوكة للدولة والمعنية بتأمين إمدادات الموارد المعدنية لتلبية احتياجات الصناعة، أن القيمة المقدرة للمعادن غير المستغلة في كوريا الشمالية تجاوزت نهاية العام الماضي 14 ضعف الموارد في كوريا الجنوبية والمقدرة بـ230 تريليون وون.

ووفقا للوكالة، فقد وقعت الجارة الشمالية 38 اتفاقية مع شركات أجنبية لتطوير مناجم معدنية تتنوع بين الذهب والفضة والفحم، 33 منها شركات صينية. وتنقسم الأخرى بين اليابان وفرنسا وسويسرا.

تجدر الإشارة إلى أن كوريا الشمالية ممنوعة، بموجب العقوبات الدولية المفروضة عام 2010، من الاستثمار في كوريا الشمالية.

ووفقا للتقرير، فإن شركات كورية جنوبية كانت استثمرت 41.95 مليون دولار أمريكي في تطوير أنشطة تعدينية في كوريا الشمالية، إلا أن معظم المشروعات جرى تعليقها.

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