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قائد الجيش الباكستاني في زيارة إلى أفغانستان لبحث التعاون الأمني

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مصراوي Masrawy

قائد الجيش الباكستاني في زيارة إلى أفغانستان لبحث التعاون الأمني

12:46 م الأحد 01 أكتوبر 2017

قائد الجيش الباكستاني في زيارة إلى أفغانستان لبحث التعاون الأمني

الجيش الباكستاني

إسلام آباد- (د ب أ):

غادر قائد الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوا متوجها إلى أفغانستان اليوم، الأحد، في زيارة تهدف إلى إصلاح العلاقات المتوترة بين الجانبين.

ووفقا للجيش الباكستاني، فمن المتوقع أن يلتقي باجوا بالرئيس الأفغاني أشرف غني وقيادة الجيش.

وهذه هي أول زيارة يقوم بها باجوا إلى الجارة أفغانستان منذ توليه المنصب قبل نحو عام، وتأتي في وقت تتبنى فيه الولايات المتحدة نهجا جديدا تجاه المنطقة في ظل قيادة الرئيس دونالد .

ولم تعلن باكستان تفاصيل الزيارة، إلا أن وسائل إعلام محلية ذكرت أن قائد الجيش سيبحث التعاون الأمني وإدارة الحدود مع قادة الجيش الأفغاني.

ويتبادل الجانبان الاتهامات بإيواء جماعات إرهابية تشن هجمات على الدولة المجاورة.

تأتي الزيارة في أعقاب إعلان ترامب للسياسة الأمريكية الجديدة تجاه جنوب آسيا.

وفي كلمة افتقرت للتفاصيل، وجه ترامب كلمات قاسية لباكستان، واتهمها بإيواء المسلحين الأفغان .

وقال إن الولايات المتحدة ستعزز من وجودها في أفغانستان، وشجع الهند، المنافس الرئيسي لباكستان، للعب دور أكبر في المنطقة.

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