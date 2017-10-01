العاهل السعودي يخصص 15 مليون دولار لمساعدة مسلمي الروهينجا

القاهرة- أ ش أ:

خصص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، 15 مليون دولار لمساعدة مسلمي الروهينجا الفارين من ميانمار جراء الإبادة والتعذيب وذلك لتلبية 10% من حجم المناشدات الإنسانية وفقًا لتقرير الأمم المتحدة في هذا الشأن.

وقال السفير أحمد بن عبدالعزيز قطان، سفير المملكة العربية السعودية في القاهرة ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية -في بيان صحفي اليوم الأحد- "إن هذا التوجيه يأتي امتدادًا للمساعدات الإغاثية السابقة التي وجَّه بها خادم الحرمين لنجدة مهاجري ميانمار المنكوبين، للتخفيف من معاناتهم جرّاء الإجراءات الحكومية المتطرفة ضدهم، وتقديم جميع أنواع الدعم الإغاثي والإنساني لهم".

وأكد حرص المملكة على التنسيق مع الدول ذات العلاقة للضغط على حكومة ميانمار وإدانتها في المحافل الدولية.