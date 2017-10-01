العاهل السعودي يخصص 15 مليون دولار لمساعدة مسلمي الروهينجا
العاهل السعودي يخصص 15 مليون دولار لمساعدة مسلمي الروهينجا
12:43 م الأحد 01 أكتوبر 2017
الملك سلمان بن عبدالعزيز
القاهرة- أ ش أ:
خصص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، 15 مليون دولار لمساعدة مسلمي الروهينجا الفارين من ميانمار جراء الإبادة والتعذيب وذلك لتلبية 10% من حجم المناشدات الإنسانية وفقًا لتقرير الأمم المتحدة في هذا الشأن.
وقال السفير أحمد بن عبدالعزيز قطان، سفير المملكة العربية السعودية في القاهرة ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية -في بيان صحفي اليوم الأحد- "إن هذا التوجيه يأتي امتدادًا للمساعدات الإغاثية السابقة التي وجَّه بها خادم الحرمين لنجدة مهاجري ميانمار المنكوبين، للتخفيف من معاناتهم جرّاء الإجراءات الحكومية المتطرفة ضدهم، وتقديم جميع أنواع الدعم الإغاثي والإنساني لهم".
وأكد حرص المملكة على التنسيق مع الدول ذات العلاقة للضغط على حكومة ميانمار وإدانتها في المحافل الدولية.
هذا المحتوى من
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
جامعة اكسفورد تزيل صورة زعيمة ميانمار من مدخل إحدى كلياتها
-
احتشاد ألفي لاجئ من الروهينجا على ساحل بورما للهرب إلى بنجلادش
-
صورة وخبر: الروهينجا.. شعب الـ"نصف مليون نازح"
-
الأمم المتحدة: 63 شخصا بين قتيل ومفقود إثر انقلاب قارب يحمل لاجئين
إعلان
إعلان