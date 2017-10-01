أخبار عاجلة

الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

العاهل السعودي يخصص 15 مليون دولار لمساعدة مسلمي الروهينجا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

العاهل السعودي يخصص 15 مليون دولار لمساعدة مسلمي الروهينجا

12:43 م الأحد 01 أكتوبر 2017

العاهل السعودي يخصص 15 مليون دولار لمساعدة مسلمي الروهينجا

الملك سلمان بن عبدالعزيز

القاهرة- أ ش أ:

خصص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، 15 مليون دولار لمساعدة مسلمي الروهينجا الفارين من ميانمار جراء الإبادة والتعذيب وذلك لتلبية 10% من حجم المناشدات الإنسانية وفقًا لتقرير الأمم المتحدة في هذا الشأن.

وقال السفير أحمد بن عبدالعزيز قطان، سفير المملكة العربية في القاهرة ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية -في بيان صحفي اليوم الأحد- "إن هذا التوجيه يأتي امتدادًا للمساعدات الإغاثية السابقة التي وجَّه بها خادم الحرمين لنجدة مهاجري ميانمار المنكوبين، للتخفيف من معاناتهم جرّاء الإجراءات الحكومية المتطرفة ضدهم، وتقديم جميع أنواع الدعم الإغاثي والإنساني لهم".

وأكد حرص المملكة على التنسيق مع الدول ذات العلاقة للضغط على حكومة ميانمار وإدانتها في المحافل الدولية.

هذا المحتوى من

39847befc5.jpg

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • جامعة اكسفورد تزيل صورة زعيمة ميانمار من مدخل إحدى كلياتها

    أخبار

  • احتشاد ألفي لاجئ من الروهينجا على ساحل بورما للهرب إلى بنجلادش

    أخبار

  • صورة وخبر: الروهينجا.. شعب الـ"نصف مليون نازح"

    أخبار

  • الأمم المتحدة: 63 شخصا بين قتيل ومفقود إثر انقلاب قارب يحمل لاجئين

    أخبار

إعلان

d5925b5bb6.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الإمارات: مقتل جندي إماراتي بالسعودية أثناء مشاركته بـ "إعادة الأمل"

الإمارات: مقتل جندي إماراتي بالسعودية أثناء مشاركته بـ "إعادة الأمل"

الجالية المصرية بالسعودية تشيد بدعم "بن سلمان" لأسر "شهداء الواحات"

الجالية المصرية بالسعودية تشيد بدعم "بن سلمان" لأسر "شهداء الواحات"

بالفيديو: السعودية تمنح جنسيتها لأول روبوت في العالم

بالفيديو: السعودية تمنح جنسيتها لأول روبوت في العالم

بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل

بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل