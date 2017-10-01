لبنان تُعرب عن تقديرها للدور المصري في المصالحة الفلسطينية
لبنان تُعرب عن تقديرها للدور المصري في المصالحة الفلسطينية
12:42 م الأحد 01 أكتوبر 2017
بيروت- أ ش أ:
أعرب رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري اليوم، الأحد، عن تقديره للدور المصري في المصالحة الفلسطينية ودور تلك المصالحة المحوري بالنسبة لمستقبل المنطقة، معربًا عن تمنياته بالتوفيق للفلسطينيين في جهودهم خلال المرحلة القادمة.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس النواب اللبناني، الأحد، سفيري مصر وفلسطين لدى لبنان نزيه النجاري وأشرف دبور اللذين أطلعا بري على أجواء المصالحة التي تمت برعاية مصرية.
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