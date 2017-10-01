رئيسة وزراء اسكتلندا لإسبانيا: اتركوا الناس تصوّت بسلام

كتبت- هدى الشيمي:

أدانت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستيرجن استخدام الشرطة الإسبانية للعنف لمواجهة استفتاء انفصال إقليم كتالونيا عن إسبانيا، الذي يجري اليوم، الأحد.

وكتبت ستيرجن على حسابها بموقع تويتر: "بعض المشاهد في كتالونيا صباح اليوم كانت صادمة، وليس لها داعٍ بالتأكيد.. اتركوا الناس تصوّت".

وتابعت: "بغض النظر عن موقفنا من الانفصال، علينا أن ندين ما يحدث، وحث إسبانيا على تغيير مسارها قبل أن يصاب أحدهم بأذى حقيقي، اتركوا الناس تصوّت بسلام".

وقالت حكومة إقليم كتالونيا إن حوالي 38 ناخب ممن شاركوا في عملية الاستفتاء يتلقون العلاج الآن وذلك عقب استخدام الشرطة العنف ضدهم.

وأفادت تقارير إعلامية إسبانية بأن الشرطة أطلقت الرصاص المطاطي على المشاركين في الاستفتاء، وصادروا صناديق الاقتراع، وأغلقوا العديد من اللجان الانتخابية.

ومع ذلك، يستمر تدفق الناخبون على مراكز الاقتراع، وأعلن المتحدث باسم حكومة كتالونيا، جوردي تورنول، في مؤتمر صحفي أن 73% من مراكز الاقتراع ،المجهزة للتصويت في الاستفتاء.

وأعدت السلطات في كتالونيا أكثر من 2300 مركز اقتراع لاستقبال نحو 5.3 مليون ناخب مؤهل للتصويت.

وكانت الحكومة الإسبانية قد ذكرت في وقت متأخر من يوم السبت إن الشرطة أغلقت "أغلبية" مواقع الاستفتاء المحددة.