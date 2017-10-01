كتالونيا: 38 مصابا جراء عنف الشرطة مع الناخبين

كتبت- هدى الشيمي:

قالت حكومة إقليم كتالونيا إن حوالي 38 ناخب ممن شاركوا في عملية الاستفتاء على انفصال الإقليم عن إسبانيا، يتلقون العلاج الآن وذلك عقب استخدام الشرطة العنف ضدهم.

وأفادت تقارير إعلامية إسبانية بأن الشرطة أطلقت الرصاص المطاطي على المشاركين في الاستفتاء، وصادروا صناديق الاقتراع، وأغلقوا العديد من اللجان الانتخابية.

ومع ذلك، يستمر تدفق الناخبون على مراكز الاقتراع، وأعلن المتحدث باسم حكومة كتالونيا، جوردي تورنول، في مؤتمر صحفي أن 73% من مراكز الاقتراع ،المجهزة للتصويت في الاستفتاء.

وأعدت السلطات في كتالونيا أكثر من 2300 مركز اقتراع لاستقبال نحو 5.3 مليون ناخب مؤهل للتصويت.

وكانت الحكومة الإسبانية قد ذكرت في وقت متأخر من يوم السبت إن الشرطة أغلقت "أغلبية" مواقع الاستفتاء المحددة.