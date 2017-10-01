أخبار عاجلة

الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

كتالونيا: 38 مصابا جراء عنف الشرطة مع الناخبين

Google+ Print

مصراوي Masrawy

كتالونيا: 38 مصابا جراء عنف الشرطة مع الناخبين

12:36 م الأحد 01 أكتوبر 2017

كتالونيا: 38 مصابا جراء عنف الشرطة مع الناخبين

كتالونيا

كتبت- هدى الشيمي:

قالت حكومة إقليم كتالونيا إن حوالي 38 ناخب ممن شاركوا في عملية الاستفتاء على انفصال الإقليم عن إسبانيا، يتلقون العلاج الآن وذلك عقب استخدام الشرطة العنف ضدهم.

وأفادت تقارير إعلامية إسبانية بأن الشرطة أطلقت الرصاص المطاطي على المشاركين في الاستفتاء، وصادروا صناديق الاقتراع، وأغلقوا العديد من اللجان الانتخابية.

ومع ذلك، يستمر تدفق الناخبون على مراكز الاقتراع، وأعلن المتحدث باسم حكومة كتالونيا، جوردي تورنول، في مؤتمر صحفي أن 73% من مراكز الاقتراع ،المجهزة للتصويت في الاستفتاء.

وأعدت السلطات في كتالونيا أكثر من 2300 مركز اقتراع لاستقبال نحو 5.3 مليون ناخب مؤهل للتصويت.

وكانت الإسبانية قد ذكرت في وقت متأخر من يوم السبت إن الشرطة أغلقت "أغلبية" مواقع الاستفتاء المحددة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • رئيسة وزراء اسكتلندا لإسبانيا: اتركوا الناس تصوّت بسلام

    أخبار

  • - وزير الداخلية الإسباني يُشيد بجهود الحرس المدني والشرطة

    أخبار

  • كل ما تريد معرفته عن استفتاء كتالونيا (س/ ج)

    أخبار

  • الشرطة الإسبانية تقتحم مركز الاقتراع المقرر أن يصوت فيه رئيس إقليم

    أخبار

إعلان

0ecb15ba43.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب

قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية

ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو)

ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو)

«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو)

«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو)