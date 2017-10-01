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فيديو- وزير الداخلية الإسباني يُشيد بجهود الحرس المدني والشرطة

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مصراوي Masrawy

- وزير الداخلية الإسباني يُشيد بجهود الحرس المدني والشرطة

12:33 م الأحد 01 أكتوبر 2017

فيديو- وزير الداخلية الإسباني يُشيد بجهود الحرس المدني والشرطة

وزير الداخلية الإسباني خوان إجناسيو

كتبت- هدى الشيمي:

أشاد وزير الداخلية الإسباني خوان إجناسيو زويدو بجهود الشرطة الإسبانية وقوات الحرس المدني في التعامل مع المشاركين في استفتاء انفصال إقليم كتالونيا عن برشلونة، الذي يجري اليوم، الأحد.

وقال زويدو في تغريدة على حسابه بموقع تويتر إن القوات تعاملت باحتراف مع الأمر. ونشر مقطع فيديو لأحد الجنود وهو يساعد رجل وابنه.

وناشدت وزارة الداخلية الإسبانية المدارس التي تُقام فيها اللجان الانتخابية بإغلاقها، ومنع المواطنين من الدخول والإدلاء بأصواتهم.

وكان وزير الداخلية قد قال إن الشرطة الوطنية بدأت في مصادرة صناديق الاقتراع في كتالونيا.

وأفادت تقارير إعلامية أن الاشتباكات بين الشرطة والمواطنين تسببت في إصابة العشرات، كما أدت إلى نشر حالة من الفوضى في أنحاء البلاد.

وأعرب العديد من المسؤولين والناشطين السياسيين عن رفضهم لتدخل الشرطة في الاستفتاء، ومن بينهم عمدة برشلونة ادا كولاو، وكتبت على حسابها بموقع تويتر : "رئيس حكومتنا ملأ مدينتنا بالشرطة.. برشلونة، مدينة السلام،ليست خائفة".

كما طالبت كولاو رئيس الوزراء بالاستقالة فورا، وحثت الشرطة على التوقف عن استخدام العنف تجاه الناخبين.

وبدأ مئات الكاتلونيين التجمع صباح اليوم، أمام مراكز الاقتراع في برشلونة ومدن أخرى في المنطقة للمشاركة في الاستفتاء حول الاستقلال الذي منعته السلطات الإسبانية، كما ذكر صحافيون من وكالة فرانس برس

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