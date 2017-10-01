تحرير 173 محضرا تموينيا في حملة بالمنيا

المنيا - ريمون الراوي:

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي بالمنيا، عن تحرير 173 محضرا تموينيا، وذلك خلال حملة تموينية وتفتيشية مكبرة نظمتها الوحدة المحلية بالتعاون مع مباحث التموين لضبط الأسواق والأسعار ومتابعة المعروض من سلع ومنتجات داخل المحلات والمطاعم ومراقبة المخابز البلدية والبدالين التموينيين والوقوف على مدى الالتزام بالقرارات التموينية الصادرة.

وقال إبراهيم العربي رئيس مركز ومدينة ملوي، إن الحملة أسفرت عن تحرير 148 محضرا ضد أصحاب المخابز البلدية، حيث جاءت المخالفات مابين "عدم إعطاء بون صرف ـ عدم الإعلان عن قائمة التشغيل ـ عدم نظافة أدوات العجن ـ إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ـ عدم الاحتفاظ بسجل زيارات ـ إنتاج خبز ناقص الوزن ـ عدم الاحتفاظ بميزان حساس"، كما تم تحرير 6 محاضر ضد البداليين التموينيين و19 محضرا ضد أصحاب المحلات العامة، حيث تم مصادرة 12 كيلو من اللحوم مجهولة المصدر و3 أجولة من الدقيق البلدي المدعم قبل بيعه بالسوق السوداء.

وأضاف أنه في إطار متابعة التعديات على الأرض الزراعية واتخاذ الإجراءات اللازمة وتحرير محاضر للمخالفين، تمكنت الوحدة المحلية من إزالة 95 حالة تعد على الأرض الزراعية بمساحة 2 فدان و12 قيراط و11 سهم، منها 31 حالة تعدى بقرية نواى بمساحة 18 قيراط و23 سهم وعدد 13 حالة بالمعصرة بمساحة 8 قراريط و6 أسهم و40 حالة بدروة بمساحة فدان و3 قراريط و18 سهما و11 حالة تعد ببندر ملوي وقرية الروضة بمساحة 5 قراريط و1 2 سهما.

فيما استقبلت المناطق الأثرية التابعة للوحدة المحلية، 95 زائراً، وذلك خلال الفترة من 21 وحتى 28 سبتمبر الماضي، قادمين لزيارة المناطق الأثرية والمعالم السياحية والتعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية القديمة.

وشملت برامج الزيارة منطقة آثار تونا الجبل ومنطقة آثار الأشمونين ومتحف آثار ملوي، مؤكداً أن الوحدة المحلية تسعى دائماً بالتنسيق مع مكاتب تنشيط السياحة إلى توفير سبل الراحة والأمان لكافة الزائرين داخل المناطق السياحية من أجل ترك انطباع جيد لدى الزائرين والذي يسهم بدوره في تنشيط السياحة الخارجية والداخلية.