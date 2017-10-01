خوفا من "حمى الضنك".. رفع درجة الاستعداد بمستشفيات الأقصر

الأقصر - محمد محروس:

قال الدكتور خلف عمر مدير المستشفيات بمحافظة الأقصر، إن مديرية الصحة اتخذت كافة التدابير اللازمة والإجراءات الوقائية لمنع وصول مرض "حمى الضنك" المنتشرة بمحافظة البحر الأحمر إلى أراضيها.

وأشار عمر في تصريحات له اليوم الأحد، إلى أن الدكتور السيد عبدالجواد وكيل وزراة الصحة بالمحافظة، شدد على ضرورة رفع درجة الاستعداد واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة بمختلف الإدارات الصحية، لمنع وصول المرض للمحافظة.

وأوضح مدير المستشفيات، أنه تم تزويد جميع الوحدات الصحية والمستشفيات بالأدوية والمحاليل اللازمة لذلك، مشيرًا إلى أن هناك حملات مكثفة لعملية رش ومكافحة الناموس والبعوض، والذي ينقل المرض، مؤكدًا أن المحافظة خالية من المرض.