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ضبط مديرة فرع شركة سياحة لاستيلائها على 3 ملايين جنيه من أموال الشركة

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مصراوي Masrawy

ضبط مديرة فرع شركة سياحة لاستيلائها على 3 ملايين جنيه من أموال الشركة

12:49 م الأحد 01 أكتوبر 2017

ضبط مديرة فرع شركة سياحة لاستيلائها على 3 ملايين جنيه من أموال الشركة

كتب - علاء عمران:

نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، في ضبط مديرة فرع إحدى شركات السياحة؛ لقيامها بالاستيلاء على 3 ملايين جنيه من أموال الشركة بموجب مستندات مزورة.

وكان ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قد تلقوا بلاغا من مدير الرقابة المالية بإحدى شركات السياحة الكائنة بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة، بقيام "إلهام.إ"، 50 سنة، مديرة فرع الشركة بدائرة قسم شرطة روض الفرج بالقاهرة، بالاستيلاء على أموال الشركة بموجب مستندات مزورة.

ومن خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات، توصلت جهود فريق البحث إلى أن المذكورة استغلت طبيعة عملها كمسئولة عن حجوزات تذاكر الطيران المختلفة، وقامت بتنفيذ عمليات حجز طيران خلال الستة أشهر الماضية، بمبالغ مالية قدرت بحوالي 3 ملايين جنيه لبعض شركات السياحة، وقامت بالاستيلاء على تلك المبالغ، وتقديم مستندات مزورة لمسئولي شركتها وباستدعاء مسئولي تلك الشركات، قرروا بعدم قيام شركاتهم بتنفيذ عمليات حجز طيران من الشركة الشاكية، وأن المطالبات المالية المنسوبة لشركاتهم مزورة بالكامل.

وعقب تقنين الإجراءات الأمنية اللازمة، تم ضبط المذكورة بمقر الشركة المشار إليها، وبفحص الهاتف الخاص بها، تبين أنه مُحمل بصور للمطالبات المالية المزورة محل الواقعة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي قررت حبس المتهمة المذكورة 4 أيام على ذمة التحقيق.

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