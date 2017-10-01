مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في حريق دار لعلاج الإدمان بأكتوبر

كتب - محمد شعبان:

لقي شخص مصرعه، وأصيب 4 آخرون، اليوم الأحد؛ إثر اندلاع حريق داخل مركز لعلاج الإدمان بمدينة 6 أكتوبر.

غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة تلقت إخطارا من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من مركز لعلاج الإدام في الحي المتميز.

ودفع اللواء هاني سعيد، مدير الحماية المدنية بالجيزة، بـ4 سيارات إطفاء بقيادة العميد إبراهيم حافظ، مدير قطاع إطفاء أكتوبر، وتم محاصرة ألسنة النيران، وإخماد الحريق، الذي أودى بحياة شخص، وأصيب 4 أشخاص آخرين بحالة اختناق.

انتدب رجال المعمل الجنائي للمعاينة، والوقوف على ملابسات الحريق، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.