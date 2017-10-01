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تجديد حبس "مسجل خطر" حاول سرقة المصرف المتحد 15 يومًا

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مصراوي Masrawy

تجديد حبس "مسجل خطر" حاول سرقة المصرف المتحد 15 يومًا

12:44 م الأحد 01 أكتوبر 2017

المصرف المتحد

كتب -صابر المحلاوي:

أمر المستشار وائل الدرديري المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة، اليوم الأحد، بتجديد حبس مسجل خطر، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بمحاولة سرقة المصرف المتحد، والاستيلاء على مبالغ مالية ومشغولات ذهبية من داخل شقة سكنية ملك طبيبة مقيمة بأمريكا.

وأمام النيابة اعترف المتهم "سعودي. ب"، أنه تمكن من التسلل للمصرف المتحد عبر تسلق المواسير للطابق الثاني، ودخل من خلال النافذة، وأثناء تفتيشه في أدراج المكاتب الخاصة بالبنك، سمع صوت أفراد الأمن الإداري فهرب.

وأضاف المتهم أنه توجه لشارع المدينة المنورة، وتسلل إلى شقة خاصة بطبيبة مقيمة في الولايات المتحدة، وتمكن من الاستيلاء على مشغولات ذهبية ومبالغ مالية، وأثناء هروبه تمكن الأهالي من ضبطه وسلموه لقوة أمنية، حيث تم اقتياده لقسم شرطة الدقي، وحرر محضر بالواقعة، وبالكشف علية تبين أنه سابق اتهامه في 47 قضية

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