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مصادر قضائية: افتتاح فرع جديد لمجلس الدولة في سوهاج الفترة المقبلة

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مصراوي Masrawy

مصادر قضائية: افتتاح فرع جديد لمجلس الدولة في سوهاج الفترة المقبلة

12:41 م الأحد 01 أكتوبر 2017

مصادر قضائية: افتتاح فرع جديد لمجلس الدولة في سوهاج الفترة المقبلة

كتب- محمود الشوربجي:
صرح مصدر قضائي بمجلس الدولة، أنه سيتم افتتاح فرع جديد لمجمع محاكم تابع لمجلس الدولة بسوهاج، خلال الفترة المقبلة، لتسهيل خدمة التقاضي على المتقاضين من خلال إنشاء فروع متعددة في أنحاء الجمهورية.

أضاف في تصريح خاص، أن القائمين على العمل في مجلس الدولة، يسعون لافتتاح العديد من الفروع الفترة القادمة، بحيث يكون هناك فرع لمجلس الدولة في كل محافظة من محافظات الجمهورية، لتسهيل إجراءات التقاضي.

لفت إلى وجود عدة فروع لمجلس الدولة الفترة الحالية في معظم محافظات الجمهورية، والتي يعد أبرزها المقر الرئيسي بالدقي، وآخر بالعباسية، وآخر يتم إنشاؤه حاليا بمنطقة القاهرة الجديدة، وفرع في القليوبية، والمنوفية، والبحيرة، والدقهلية، وطنطا، وكفر الشيخ، والإسكندرية، وبنى سويف، والإسماعيلية، وأسيوط، وقنا، وأسوان.

وكان مجلس الدولة، وقع بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات ممثلة لميكنة أعمال المجلس خلال الفترة المقبلة، لخلق نظام الشباك الواحد، ولتسهل على المواطنين إجراءات التقاضي وسير الدعاوى.

 

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مصراوي Masrawy

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