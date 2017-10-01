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تجديد حبس فرد أمن قتل شقيقه بسبب خلافات عائلية في الطالبية

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مصراوي Masrawy

تجديد حبس فرد أمن قتل شقيقه بسبب خلافات عائلية في الطالبية

12:38 م الأحد 01 أكتوبر 2017

تجديد حبس فرد أمن قتل شقيقه بسبب خلافات عائلية في الطالبية

كتب -صابر المحلاوي:
أمر المستشار أحمد الأبرق المحامي العام الأول لنيابات الطالبية والعمرانية، بتجديد حبس فرد أمن 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل شقيقه، بسبب خلافات عائلية بينهما.

كشفت تحقيقات النيابة أنه حدثت مشادة كلامية بين المجني عليه وشقيقه" محمود. م. م " 43 سنة فرد أمن لوجود خلافات أسرية بينهم، واثناء ذلك قام الأخير على إثرها بطعنه بسكين وتركه غارقا في دمائه وفر هاربا.

البداية عندما تلقى مأمور قسم شرطة الطالبية، بلاغًا من المستشفى يفيد بوصول عمرو. م. م، 27 سنة، بائع، جثة هامدة إثر إصابته بجرح نافذ بالصدر.

على الفور انتقل ضباط القسم إلى مكان الواقعة، وتمكن من القبض على المتهم وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة، والتي أمرت بقرارها السابق.

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