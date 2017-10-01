تأجيل دعوى إلغاء قرار وقف التعامل مع النقابات المستقلة لـ22 أكتوبر
تأجيل دعوى إلغاء قرار وقف التعامل مع النقابات المستقلة لـ22 أكتوبر
12:36 م الأحد 01 أكتوبر 2017
كتب- محمود الشوربجي:
أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبدالحميد، اليوم الأحد، نظر الدعوى المقامة من طارق مصطفى عبد الفتاح رئيس النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية، والمطالبة بإلغاء قرار وزير المالية بوقف التعامل مع النقابات المستقلة، لجلسة 22 أكتوبر.
اختصمت الدعوى التي حملت رقم 47032 لسنة 71 قضائية، وزير المالية بصفته.
ذكرت الدعوى أن قرار وزارة المالية بوقف التعامل مع النقابات المستقلة مخالف للقانون، لأن أموال تلك النقابات أموال عامة وتخص الأعضاء، مطالبًا بإلغاء قرار وزير المالية بوقف التعامل مع النقابات المستقلة.
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