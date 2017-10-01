المؤبد لسباك بتهمة الاتجار في المواد المخدرة لطلاب الجامعات والمدارس في الجيزة
المؤبد لسباك بتهمة الاتجار في المواد المخدرة لطلاب الجامعات والمدارس في الجيزة
12:33 م الأحد 01 أكتوبر 2017
أرشيفية
كتب -صابر المحلاوي:
قضت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأحد، بالسجن المؤبد لسباك، ضبط بحوزته 505 تذكرة هروين قبل بيعها على طلاب الجامعات والمدارس الثانوي، بمنطقة المنيب في الجيزة.
وجاء في أوراق القضية أن المتهم "سيد عبدالله"، 40 سنة، سباك، ومقيم بدائرة قسم شرطة الجيزة، قام بالإتجار في المواد المخدرة وبيعها على طلاب الجامعات والمدارس الثانوي.
بدأت الواقعة بمعلومات وردت للإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد قيام المتهم بالإتجار في المواد المخدرة، وباستئذان النيابة العامة أمرت بالقبض على المتهم الذي ضبط بحوزته 505 تذكرة هروين قبل بيعها للطلاب.
حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي أمرت بإحالته لمحكمة الجنايات، وقضت بحكمها السابق بالسجن المؤبد.
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