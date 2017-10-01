تأجيل دعوى إلغاء قرار حجب موقع قناة الشرق لـ 22 أكتوبر

كتب- محمود الشوربجي:

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، اليوم الأحد، تأجيل دعوى أيمن نور بصفته صاحب قناة وموقع الشرق المطالبة بإلغاء القرار الصادر بحجب موقع قناة الشرق من مصر، لجلسة 22 أكتوبر المقبل.

اختصمت الدعوى رقم ٥٠٦٢٤ لسنة ٧١ ق، رئيس الوزراء ووزير الداخلية.

طالب مقيم الدعوى من المحكمة بإصدار كم قضائي يؤيد مطالبه بإلغاء القرار الصادر بحجب موقع قناة الشرق من مصر.