تأجيل دعوى إلغاء قرار حجب موقع قناة الشرق لـ 22 أكتوبر
تأجيل دعوى إلغاء قرار حجب موقع قناة الشرق لـ 22 أكتوبر
12:31 م الأحد 01 أكتوبر 2017
مجلس الدولة
كتب- محمود الشوربجي:
قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، اليوم الأحد، تأجيل دعوى أيمن نور بصفته صاحب قناة وموقع الشرق المطالبة بإلغاء القرار الصادر بحجب موقع قناة الشرق من مصر، لجلسة 22 أكتوبر المقبل.
اختصمت الدعوى رقم ٥٠٦٢٤ لسنة ٧١ ق، رئيس الوزراء ووزير الداخلية.
طالب مقيم الدعوى من المحكمة بإصدار كم قضائي يؤيد مطالبه بإلغاء القرار الصادر بحجب موقع قناة الشرق من مصر.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
مصادر قضائية: افتتاح فرع جديد لمجلس الدولة في سوهاج الفترة المقبلة
-
تأجيل دعوى إلغاء قرار وقف التعامل مع النقابات المستقلة لـ22 أكتوبر
-
تأجيل دعوى انتخابات النقابة الفرعية للمحامين بحلوان لـ 24 ديسمبر
-
تأجيل دعوى شطب المحامين الوارد أسمائهم في قوائم الإرهاب
إعلان
إعلان