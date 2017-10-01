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تأجيل دعوى إلغاء قرار حجب موقع قناة الشرق لـ 22 أكتوبر

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مصراوي Masrawy

تأجيل دعوى إلغاء قرار حجب موقع قناة الشرق لـ 22 أكتوبر

12:31 م الأحد 01 أكتوبر 2017

تأجيل دعوى إلغاء قرار حجب موقع قناة الشرق لـ 22 أكتوبر

مجلس الدولة

كتب- محمود الشوربجي:
قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، اليوم الأحد، تأجيل دعوى أيمن نور بصفته صاحب قناة وموقع الشرق المطالبة بإلغاء القرار الصادر بحجب موقع قناة الشرق من ، لجلسة 22 أكتوبر المقبل.
اختصمت الدعوى رقم ٥٠٦٢٤ لسنة ٧١ ق، رئيس الوزراء ووزير الداخلية.
طالب مقيم الدعوى من المحكمة بإصدار كم قضائي يؤيد مطالبه بإلغاء القرار الصادر بحجب موقع قناة الشرق من مصر.

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