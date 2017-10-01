مصدر: مجلس القضاء تلقى أكثر من 750 تظلمًا على الحركة القضائية الجديدة

كتب- طارق سمير:

قال مصدر قضائي بمحكمة النقض، إن عدد التظلمات على الحركة القضائية للعام القضائي 2017، وصلت إلى حوالي أكثر من 750 تظلمًا، موزعين على الجزء الأول والثاني والثالث.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لمصراوي، اليوم الأحد، إن الجزء الأول شمل 400 تظلمًا، بينما الجزء الثاني والثالث وصل إلى أكثر من 350 تظلمًا، متابعًا إن التظلمات جاءت بسبب حالات مرضية، وأخرى شخصية، تم فحصها من قبل مجلس القضاء الأعلى، وأقر بقبول عدد منها ورفض بعضها، وفقًا لنوعية التظلم، لكن أغلب التظلمات المقبولة جاءت بسبب الحالة المرضية للمستشار لا تسمح.

وأشار المصدر، إلى أن اليوم أول أيام تنفيذ الحركة القضائية الجديدة، بعد الانتهاء من فحص كل التظلمات على أجزاء الحركة الـ3 من قبل مجلس القضاء الأعلى في اجتماعاته الدورية كل أسبوع.

واعتمد مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار، مجدي أبو العلا، الجزء الأول من الحركة القضائية، 5 أغسطس الماضي، بينما الجزء الثاني والثالث في 19 سبتمبر، وتلقى المجلس التظلمات على كل جزء خلال أسبوع من تاريخ الاعتماد.

وراعى المجلس، عدة معايير أهمها رغبات القضاة في التنقلات قدر المستطاع، إلى جانب مبدأ التقريب طبقاً لاحتياجات المحاكم وعدد الدعاوى المنظورة في كل محكمة، بالإضافة إلى مراعاة معيار الأقدمية في ترقيات القضاة.

وضمن الجزء الأول من الحركة ترقية رؤساء الاستئناف ونوابهم، وكذا نواب رئيس محكمة النقض، فيما يشمل الجزء الثاني ترقية أعضاء النيابة ورؤساء المحاكم، ويشمل الجزء الثالث ترقية محامين العموم.