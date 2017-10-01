تأجيل دعوى انتخابات النقابة الفرعية للمحامين بحلوان لـ 24 ديسمبر

كتب- محمود الشوربجي:

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل دعوى انتخابات النقابة الفرعية للمحامين بحلوان لجلسة 24 ديسمبر المقبل.

اختصمت الدعوى رقم 39488 لسنة (71 ق)، المقامة من مصطفى شعبان المحامي نقيب المحامين بصفته.

طالبت الدعوى بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن دعوة الجمعية العمومية لنقابة المحامين الفرعية بحلوان للانتخابات.