التموين تعلن استخراج مليون بطاقة ذكية بدل تالف وفاقد وفصل اجتماعي خلال 6 أشهر

كتبت- عايدة رضوان:

تلقى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرًا حول ما تم تسليمه من بطاقات التموين الذكية بدل تالف و بدل فاقد وفصل اجتماعي واستبدال البطاقات الورقية بإلكترونية لمديريات التموين بمختلف المحافظات خلال الشهور الستة الماضية.

وأفاد التقرير الصادر عن الإدارة العامة للبطاقات والسلع، بتسليم نحو مليون بطاقة أسرة تضم 4 ملايين و750 ألف مواطن، حيث حصلت القاهرة على 92723 بطاقة، والجيزة على 69376 بطاقة، والقليوبية على 27345 بطاقة، والإسكندرية على 22753 بطاقة، وبور سعيد على 8551 بطاقة، والسويس 9662 بطاقة، والإسماعيلية 14747 بطاقة، والبحيرة 64502 بطاقة، والدقهلية 98354 بطاقة.

وحصلت محافظة الغربية على 64478 بطاقة، والشرقية 88954 بطاقة، وكفر الشيخ 23623 بطاقة، والمنوفية 46905 بطاقة، والفيوم على 27126 بطاقة، وبني سويف 24559 بطاقة، فيما حصلت المنيا على 116370 بطاقة، وأسيوط 41399 بطاقة، وسوهاج 60381 بطاقة.

كما حصلت قنا على 22977 بطاقة، والأقصر على 9657 بطاقة، وأسوان 13124 بطاقة، والبحر الأحمر على 3367 بطاقة، بينما حصلت مطروح على 905 بطاقة، وشمال سيناء على 3541 بطاقة، وجنوب سيناء على 774 بطاقة.

وأهابت وزارة التموين والتجارة الداخلية، المواطنين بضرورة الاحتفاظ ببطاقاتهم التموينية وعدم تركها لدى البدال التمويني أو صاحب المخبر لأي سبب من الأسباب.