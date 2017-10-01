تعرف على شروط مسابقة أكاديمية البحث العلمي لتصميم سيارة كهربائية

كتبت- داليا شبل:

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن صناعة السيارات ودعم التصنيع المحلي يحظى بأولوية خاصة بالنسبة للدولة، لافتًا إلى أن هناك قناعة الآن أكثر من أي وقت مضى بضرورة إنتاج سيارة ركوب مصرية.

وأعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، عن فتح باب التقدم بمقترحات مبتكرة لتصميم وتصنيع واختبار نموذج أولى لسيارة كهربائية مصرية الصنع، اعتبارًا من اليوم وحتى 21 أكتوبر القادم، على أن يكون تقديم المقترحات من خلال الموقع الرسمي لأكاديمية البحث العلمي www.asrt.sci.com.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي، أن الهدف من هذا المشروع هو تصنيع نموذج أولى لسيارة كهربائية تصميمها مصري، وتأتى تلك المسابقة ضمن مبادرات أكاديمية البحث العلمي للنهوض بصناعة السيارات في مصر وحشد وتجميع القدرات المصرية الشابة والمبتكرة في هذا المجال.

وأضاف صقر، أن خطة الأكاديمية في تنفيذ استراتيجية الوزارة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030 تركز على حشد القدرات الوطنية المتاحة في المجالات المختلفة، في تحالفات تكنولوجية بحيث يتكون كل تحالف من 10 جهات على الأقل بينهم ثلاث شركاء من الصناعة وجامعات ومراكز ومعاهد بحثية ومؤسسات مجتمع مدني.

وتابع صقر– في بيان له الأحد: "يأتي ذلك بهدف دعم التصنيع المحلى على مستوى التنفيذ والتسويق والارتقاء بالصناعة الوطنية، وتكامل الجهود وتفادي التكرار".

وعن شروط المسابقة، قالت أكاديمية البحث العلمي: "لابد أن يجتاز المتسابق نموذج الاختبارات اللازمة المتعلقة بالصلاحية من الجهات المعنية مع ضرورة الاقتداء بالمواصفات الأساسية للسيارات ذات الشكل الحضاري المدفوعة كهربياً من حيث الأبعاد والنظام الكهربائي للسيارة ونسبة المكون المحلى ودراسات الجدوى وسلاسل الإمداد".

وسيتم اختيار النموذج الأفضل عن طريق لجان علمية وفنية متخصصة لتصنيعه وتسويقه والأولوية للمقترحات التي يشمل فريق عملها شباب الباحثين وطلاب مشروعات التخرج في هذا المجال، كما سيتم الإعلان عن نتائج اختيار المقترح الفائز في 15 نوفمبر 2017، ويبلغ التمويل المخصص لدعم هذا المشروع في مراحله المختلفة 10 مليون جنيه مصري.