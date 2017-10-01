أخبار عاجلة

الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

"حماية النيل": 15 ألف و660 حالة تعدٍ على النهر

Google+ Print

مصراوي Masrawy

"حماية النيل": 15 ألف و660 حالة تعدٍ على النهر

12:29 م الأحد 01 أكتوبر 2017

كتب- أحمد مسعد:

تلقى الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا مفصلا حول استمرار جهود الوزارة في مجال إزالة التعديات على نهر النيل، وشبكة الترع والمصارف بمختلف محافظات الجمهورية.

وكشف التقرير الذي أعده قطاع حماية النيل، منذ بدء الحملة الموسعة في أول مارس 2017 وحتى الآن بإزالة 15660حالة تعدٍ على نهر النيل متنوعة بين مبانٍ سكنية وأعمال ردم وغيرها شملت:

محافظة القاهرة (432)- محافظة الجيزة( 861) إزالة - القليوبية (733) - الغربية (2473)- المنوفية (639)- البحيرة (1388)- كفر الشيخ (867)- الدقهلية (1956)- دمياط(2235)- بنى سويف(404)- المنيا (1490 ) – أسيوط (352) - سوهاج (722) - قنا (382) - الاقصر (359) - أسوان (36).

وقال المهندس صلاح عز رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل، صباح اليوم الأحد، إن جميع الإزالات يتم تنفيذها في ظل التواجد الامنى المكثف لشرطة البيئة والمسطحات المائية والجهات الامنية المختلفة، حيث بلغ إجمالي ما تم إزالته منذ إنطلاق الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل فى الخامس من يناير 2015 عدد(29553) حالة تعدٍ تم تنفيذها.

وأشار التقرير، إلى أن قطاع الري وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية ومديريات الأمن بالمحافظات يقوم حالياً بتنفيذ حزمة من حملات الإزالات الموسعة بمختلف المحافظات.

وأضاف المهندس السيد على شلبي رئيس قطاع الري، بأن إجمالي الإزالات التي قام القطاع بتنفيذها على منافع الري وشبكة الترع منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل في يناير 2015 حتى تاريخه قد بلغت (72155) إزالة طبقاً لقانون 12 لسنة 1948، حيث تنوعت الإزالات ما بين مباني خرسانية ومباني بالطوب الأحمر وأسوار وتشوينات وردم بالمجرى وخلافه.

وأوضح الدكتور عصام خليفة رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، بأن الهيئة ومنذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل قامت بتنفيذ العديد من الإزالات في نطاق الوجهين القبلي والبحري بلغت 29754 إزالة موزعةعلى أقاليم الصرف الستة بمختلف أنحاء الجمهورية، لافتًا إلى أن الإزالات تنوعت ما بين مبانٍ خرسانية أو مبانٍ بالطوب الأحمر أو أسوار أو تشوينات أو زراعة جسور المصارف أو ردم بالجسور أو قطع جسور المصارف وتوصيل مواسير لصرف المخلفات.

 

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • وزير الري يبحث مع نظيره اللبناني وضع خطط للتكيف مع آثار التغيرات المناخية

    أخبار

  • وزير الري: تأثير بناء سد النهضة لم يظهر حتى الآن

    أخبار

  • 213 مليون جنيه إنجازات الإدارة المركزية لري أسوان

    أخبار

  • وزير الري يلتقي وفد البنك الدولي لعرض خطة 2050

    أخبار

إعلان

0a04f018fc.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات

الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات

الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي

الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي

قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب

قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب

محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ

محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ