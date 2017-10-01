"حماية النيل": 15 ألف و660 حالة تعدٍ على النهر

كتب- أحمد مسعد:

تلقى الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا مفصلا حول استمرار جهود الوزارة في مجال إزالة التعديات على نهر النيل، وشبكة الترع والمصارف بمختلف محافظات الجمهورية.

وكشف التقرير الذي أعده قطاع حماية النيل، منذ بدء الحملة الموسعة في أول مارس 2017 وحتى الآن بإزالة 15660حالة تعدٍ على نهر النيل متنوعة بين مبانٍ سكنية وأعمال ردم وغيرها شملت:

محافظة القاهرة (432)- محافظة الجيزة( 861) إزالة - القليوبية (733) - الغربية (2473)- المنوفية (639)- البحيرة (1388)- كفر الشيخ (867)- الدقهلية (1956)- دمياط(2235)- بنى سويف(404)- المنيا (1490 ) – أسيوط (352) - سوهاج (722) - قنا (382) - الاقصر (359) - أسوان (36).

وقال المهندس صلاح عز رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل، صباح اليوم الأحد، إن جميع الإزالات يتم تنفيذها في ظل التواجد الامنى المكثف لشرطة البيئة والمسطحات المائية والجهات الامنية المختلفة، حيث بلغ إجمالي ما تم إزالته منذ إنطلاق الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل فى الخامس من يناير 2015 عدد(29553) حالة تعدٍ تم تنفيذها.

وأشار التقرير، إلى أن قطاع الري وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية ومديريات الأمن بالمحافظات يقوم حالياً بتنفيذ حزمة من حملات الإزالات الموسعة بمختلف المحافظات.

وأضاف المهندس السيد على شلبي رئيس قطاع الري، بأن إجمالي الإزالات التي قام القطاع بتنفيذها على منافع الري وشبكة الترع منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل في يناير 2015 حتى تاريخه قد بلغت (72155) إزالة طبقاً لقانون 12 لسنة 1948، حيث تنوعت الإزالات ما بين مباني خرسانية ومباني بالطوب الأحمر وأسوار وتشوينات وردم بالمجرى وخلافه.

وأوضح الدكتور عصام خليفة رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، بأن الهيئة ومنذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل قامت بتنفيذ العديد من الإزالات في نطاق الوجهين القبلي والبحري بلغت 29754 إزالة موزعةعلى أقاليم الصرف الستة بمختلف أنحاء الجمهورية، لافتًا إلى أن الإزالات تنوعت ما بين مبانٍ خرسانية أو مبانٍ بالطوب الأحمر أو أسوار أو تشوينات أو زراعة جسور المصارف أو ردم بالجسور أو قطع جسور المصارف وتوصيل مواسير لصرف المخلفات.