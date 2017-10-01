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​برلماني يطالب بتسوية مشكلات العاملين بالقطاع التعاوني لـ"الزراعة"

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مصراوي Masrawy

​برلماني يطالب بتسوية مشكلات العاملين بالقطاع التعاوني لـ"الزراعة"

12:28 م الأحد 01 أكتوبر 2017

محمد فؤاد عضو مجلس النواب

كتب- أحمد علي:

تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، دائرة العمرانية، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، موجه إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة؛ بشأن المشكلات المتعلقة بالعاملين بالجمعية التعاونية الزراعية العامة لمنتجي البطاطس.

وفي بيان رسمي لفؤاد، اليوم الأحد، صرح خلاله بأن هناك العديد من الشكاوى والتظلمات من جانب عدد من العاملين بالقطاع التعاوني بالوزارة، وتحديدًا بالجمعية التعاونية الزراعية العامة لمنتجي البطاطس التابعة لوزارة الزراعة، وتتمثل تلك الشكاوى في نقطتين، أولهم أن المذكورين من ضمن نطاق الفئة غير المخاطبة بقانون الخدمة المدنية الجديد، وعليه فإنهم من مستحقي علاوة الـ10% التي تخاطب تلك الفئة، لكن حتى تاريخه لم يتم إلا صرف العلاوة المقررة لعام 2017 دون عام 2016 دون أدنى مبرر أو سبب، ما تسبب في حالة كبيرة من التساؤلات والضيق في نفوس المذكورين.

وأضاف فؤاد، أن الأمر متعلق أيضًا بقرار مجلس إدارة الجمعية في إجتماعه رقم 3 بتاريخ 11 سبتمبر 2017، والذي قرر في الشق الثاني من الفقرة الأولى في القرارات الواردة بمحضر الجلسة، على عدم إضافة تلك العلاوة إلى الراتب الأساسي للمذكورين مما يترتب عليه عدة مشاكل.

وذكر فؤاد، أن من أهم المشاكل الناتجة التأثير بالسلب على قيمة المعاش المستحق للعاملين بالجمعية بعد بلوغ سن التقاعد القانوني، كما نتج أيضاً ثبات قيمة الراتب دون أي زيادة نتيجة عدم الإضافة، الأمر الذي أثر سلباً وبشكل مباشر على الظروف المادية والحياتية للعاملين بذلك القطاع، وتحديداً في ظل الظروف الإقتصادية العصيبة التي تمر بها البلاد التي أدت إلى ارتفاع كبير في السلع والخدمات.

وطالب فؤاد، بناء على ما ذكره في بيانه، إتخاذ ما يلزم من إجراءات لتسوية تلك المشكلات المادية للعاملين بالجمعية، وذلك لمساسها بالعاملين بالقطاع وأوضاعهم المادية بصورة مباشرة في ظل الأوضاع غير المستقرة التي يعاني منها شريحة كبيرة منهم جراء تلك الإضطرابات والقرارات غير المبررة.

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