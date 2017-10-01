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تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والنجم الساحلي

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تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والنجم الساحلي تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والنجم الساحلي

التحرير

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تقام مساء اليوم الأحد، مباراة فريقي الأهلي والنجم الساحلي التونسي، على الاستاد الأوليمبي بسوسة، ضمن منافسات الذهاب، بدور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتذاع المباراة عبر فضائية «beIN SPORTS HD 1» الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط، بصوت المعلق رؤوف خليف وعلي محمد علي.

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قنوات «آرينا سبورت» بعد أن حصلت على حقوق بث مباريات دوري أبطال إفريقيا أيضًا.

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ويمكن للجميع استقبال تردد قناة أرينا سبورت من داخل  عبر Hellas SAT 39°E وتردد القناة هو 11135 القطبية : رأسى V الترميز :30000.

كما تنقل القناة التونسية الأرضية لقاء اليوم عبر التردد المفتوح ولكن داخل تونس فقط.

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