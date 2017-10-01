صراع شرس على رئاسة اللجان النوعية بالبرلمان في بداية دور الانعقاد الثالث

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مصادر: توافق على استمرار رؤساء 16 لجنة.. و«دعم مصر» ينافس نفسه على لجان الصحة والإسكان والعلاقات الخارجية

يخوض ائتلاف دعم مصر، برئاسة المهندس محمد السويدي، صاحب الأغلبية النيابية في مجلس النواب، وعدد من الأحزاب السياسية الأخرى صراعا على هيئة مكتب اللجان النوعية بالبرلمان، والتي من المقرر أن تبدأ إجراء الانتخابات الخاصة بها غدا الاثنين وبعد غد الثلاثاء مع بداية دور الانعقاد الثالث.

وأكدت مصادر برلمانية لـ«التحرير» أنه من المتوقع أن تشهد انتخابات اللجان النوعية معركة شرسة على رئاسة 6 لجان برلمانية، بين الائتلاف وبعض الأحزاب، وليس الاكتفاء بذلك، بل وصل الأمر للمنافسة على بعض اللجان المعينة بين نواب الائتلاف وبعضهم البعض، الأمر الذي قد يؤدي إلى حدوث أزمات وانشقاقات داخل الائتلاف.

ويسعى ائتلاف دعم مصر للسيطرة على أغلب رئاسة اللجان النوعية، بينما أعلن حزب المصريين الأحرار تنافسه على رئاسة 6 لجان نوعية، ولم يتضح موقف حزب الوفد حتى الآن من عدد اللجان.

وأوضحت المصادر أن هناك لجانا نوعية أعضاؤها مستقرون على رئاستها، من بينها لجنة الدفاع والأمن القومي برئاسة اللواء كمال عامر، ولجنة الثقافة والإعلام برئاسة أسامة هيكل، ولجنة الخطة والموازنة برئاسة حسين عيسى، ولجنة حقوق الإنسان برئاسة علاء عابد، ولجنة الاقتراحات والشكاوى برئاسة همام العادلي.

وتابعت: «من اللجان المستقرة أيضًا لجنة السياحة والطيران برئاسة سحر طلعت مصطفى، واللجنة الدينية برئاسة أسامة العبد، ولجنة الشباب والرياضة برئاسة فرج عامر، ولجنة التضامن برئاسة عبد الهادي القصبي، ولجنة الاتصالات برئاسة نضال السعيد، ولجنة الطاقة والبيئة برئاسة طلعت السويدي، ولجنة الإدارة المحلية برئاسة أحمد السجيني، ولجنة الصناعة برئاسة أحمد سمير، ولجنة النقل والمواصلات برئاسة سعيد طعيمة، ولجنة الزراعة برئاسة هشام الشعيني، ولجنة التعليم برئاسة جمال شيحة».

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فيما أكدت المصادر أن عددا من اللجان النوعية ستشهد صراعا شرسا بين نواب الائتلاف وبعضهم البعض ومع الأحزاب أيضا، وعلى رأسها لجنة الإسكان بين النائب معتز محمد محمود رئيس اللجنة السابق، والمهندس علاء والى الرئيس الحالي للجنة، الذى حسم الصراع على رئاسة اللجنة بفرق صوت واحد فقط بدور الانعقاد الثاني للمجلس، وهما الاثنان عضوان داخل الائتلاف.

واستطردت: «لجنة الشئون الإفريقية بين رئيس اللجنة الحالي مصطفى الجندي واللواء حاتم باشات القيادي بحزب المصريين الأحرار، الذي أعلن ترشحه على رئاسة اللجنة في دور الانعقاد الثالث»، كما توجد منافسة شرسة على رئاسة لجنة الشئون الصحية بين مجدى مرشد الرئيس السابق للجنة، والدكتور محمد العماري، رئيس اللجنة الحالي، وكلاهما عضو في ائتلاف دعم مصر أيضا، بينما قرر أيمن أبو العلا، القيادي بحزب المصريين الأحرار وكيل اللجنة السباق، ترشحه على رئاسة اللجنة أيضا.

بينما تشهد اللجنة الاقتصادية معركة شرسة بين النائب عمرو غلاب الرئيس الحالي ونائب ائتلاف دعم مصر، ووكيل اللجنة النائب المستقل مدحت الشريف الذى أعلن نيته الترشح لرئاسة اللجنة، بجانب منافسة حول رئاسة لجنة العلاقات الخارجية بين الرئيس الحالي أحمد سعيد عضو الائتلاف، والسفير محمد العرابي رئيس اللجنة السابق وعضو الائتلاف أيضا الذي يتمتع بشعبية جيدة بين أعضاء اللجنة.

أما لجنة الشئون التشريعية والدستورية فكشفت المصادر أنها ستشهد هي الأخرى صراعا على رئاستها بين المستشار بهاء أبوشقة القيادي بحزب الوفد ووكيل اللجنة أحمد حلمي الشريف صاحب مشروع الهيئات القضائية ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر المنضم للائتلاف.

ومن جانبه أكد جمال عبد العال، عضو المكتب السياسي لائتلاف دعم مصر، أن الائتلاف لا يسعي للتكويش والاستحواذ على رئاسة اللجان النوعية بالمجلس، ولكن سيسعى للحفاظ على استمرارية رؤساء اللجان الذين عملوا جيدًا في دور الانعقاد الثاني الماضي، ومن الوارد تغير رؤساء اللجان الذين اتضح أن أداءهم أقل من المتوقع، ولم يكن على المستوى المطلوب.

وأضاف عبد العال، فى تصريح لـ«التحرير»، أنه من الوارد التنسيق مع الأحزاب السياسية الأخرى الموجودة بالمجلس، ولديها كتلة برلمانية كبيرة على رئاسة بعض اللجان، لافتًا إلى أنه من المقرر عقد اجتماع قبل بداية دور الانعقاد الثالث للمجلس بين أعضاء المكتب السياسي للائتلاف، لمناقشة هيئة مكاتب اللجان النوعية.