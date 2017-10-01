كين يعادل رقم ميسي ورنالدو القياسي

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واصل هاري كين، تحطيم الأرقام بفضل عروضه التهديفية المبهرة التي قدمها رفقة توتنهام في شهر سبتمبر سواء في الدوري الإنجليزي أو في دوري أبطال أوروبا.

وسجل كين هدفين في فوز توتنهام أمس على هدرسفيلد برباعية نظيفة ليصل أهدافه في الدوري إلى 84 هدفًا معادلًا رقم كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد.

وخاض كين 123 مباراة ليسجل 84 هدفًا بينما احتاج النجم البرتغالي لخوض 196 مباراة كاملة للوصول إلى تلك الحصيلة التهديفية.

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ولم يكتف كين بالوصول إلى هذا الرقم وحسب، بل رفع رصيده التهديفي الشهر الماضي إلى 13 هدفًا في جميع المسابقات.

وعادل كين بالتالي أفضل حصيلة تهديفية للاعب خلال شهر واحد والتي يمتلكها كل من كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

وتمكن رونالدو من تسجيل 13 هدفًا من قبل في شهر أكتوبر من عام 2010 وذلك بقميص ريال مدريد، بينما سجل ميسي 13 هدفًا بقميص برشلونة.