إحالة دعوى بطلان انتخابات نقابة الصحفيين الأخيرة للمفوضين

كتب- محمود الشوربجي:

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، اليوم الأحد، إحالة الدعوى المقامة من ناصر هاشم المحامي، وكيلا عن محسن هاشم الصحفي، والتي يطالب فيها ببطلان انتخابات نقابة الصحفيين، ووقف إعلان النتيجة لهيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير القانوني الخاص بها.

وذكرت الدعوى التي حملت رقم 39160 لسنة 71 قضائية، أن العملية الانتخابية التي أجريت يوم 17 مارس الماضي، وأسفرت عن فوز عبد المحسن سلامة بمنصب نقيب الصحفيين و6 من أعضاء المجلس شابها البطلان، وخالفت نصوص القانون، من حيث الإجراءات التي تمت عليها عمليات الفرز.