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ضبط مسن حول محل عطور لورشة تصنيع أسلحة في شبرا

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مصراوي Masrawy

ضبط مسن حول محل عطور لورشة تصنيع أسلحة في شبرا

12:24 م الأحد 01 أكتوبر 2017

ضبط مسن حول محل عطور لورشة تصنيع أسلحة في شبرا

كتب فتحي سليمان وسامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأحد، صاحب محل عطور لتصنيعه الأسلحة النارية داخل المحل ملكه بمنطقة شبرا.

كانت معلومات وردت لضباط مباحث قسم شرطة شبرا، مفادها أن "جلال.ش"، 62 سنة، صاحب محل لتجارة العطور كائن 101 شارع الترعة البولاقية، سبق اتهامه في قضية "سلاح أبيض"، يزاول نشاطا غير مشروعًا في مجال تصنيع الأسلحة النارية والاتجار فيها متخذا من المحل ملكة مكانا لنشاطه الإجرامي.

بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه حال تواجده داخل المحل المشار إليه، وعثر بداخله على" 4 طلقات آلي عيار 7.62×39 مم ، فارغ طلقة خرطوش عيار 12مم ، و 7 طلقات عيار 9 مم
، وأدوات خاصه بتصنيع الأسلحة "، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الأسلحة النارية والاتجار فيها.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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