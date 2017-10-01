وكيل "تعليم المنوفية" يتفقد أعمال تشطيبات المدرسة اليابانية بشبين الكوم

المنوفية - مروة فاضل:

تفقد الدكتور عبدالله عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، المدرسة المصرية اليابانية بمدينة شبين الكوم، لمتابعة استكمال أعمال التشطيبات النهائية بها استعدادًا لافتتاحها قريبًا.

وأضاف عمارة أن وزارة التربية والتعليم، أدرجت المدرسة اليابانية بشبين الكوم، ضمن مدارس المرحلة الأولى التي تم فتح باب التسجيل الإلكتروني بها للتلاميذ حتى الصف الثالث الابتدائي، لتكون محافظة المنوفية من أوائل المحافظات التي ستطبق نظام المدارس المصرية اليابانية على مستوي الجمهورية .